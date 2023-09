GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf GoPro-Kurs

Die Aktie von GoPro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,8 Prozent auf 3,27 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 16:07 Uhr 3,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 3,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 300.376 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 6,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 3,14 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,86 Prozent auf 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 250,69 USD gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 USD je GoPro-Aktie belaufen.

