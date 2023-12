GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte im BX World-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 3,00 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie rutschte in der BX World-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,1 Prozent auf 3,00 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 3,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im BX World-Handel 4 GoPro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 5,18 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 72,96 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 2,19 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,90 Prozent.

GoPro gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,19 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 294,30 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 305,13 USD umsetzen können.

Die GoPro-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,193 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

NASDAQ-Ttitel GoPro höher: GoPro übertrifft trotz Gewinneinbruch die Erwartungen

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel