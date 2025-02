GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 0,746 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 0,746 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 0,744 USD. Mit einem Wert von 0,767 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 72.774 GoPro-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,415 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 223,640 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,744 USD am 28.02.2025. Abschläge von 0,268 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 06.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 200,88 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 295,42 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,046 USD je GoPro-Aktie.

