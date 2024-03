GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 2,30 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 2,30 USD. Bei 2,30 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,24 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 73.924 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2023 auf bis zu 5,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2024 bei 2,12 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 8,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 07.02.2024. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte GoPro ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 295,42 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 321,02 USD umgesetzt worden waren.

Am 09.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,104 USD je GoPro-Aktie.

