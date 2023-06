GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 4,10 USD ab.

Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,10 USD. Die GoPro-Aktie sank bis auf 4,07 USD. Bei 4,10 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.473 GoPro-Aktien.

Am 11.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,91 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,74 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,81 USD am 13.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 174,72 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,71 USD erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen.

Experten taxieren den GoPro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,140 USD je Aktie.

