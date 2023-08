GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Mittag seitwärts

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von GoPro. Anleger zeigten sich zuletzt bei der GoPro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 3,43 EUR.

Mit einem Wert von 3,43 EUR bewegte sich die GoPro-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 3,43 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 3,37 EUR. Mit einem Wert von 3,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 560 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,73 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2023 auf bis zu 3,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GoPro ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,86 Prozent auf 241,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 250,69 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,189 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

