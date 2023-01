GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel GoPro 5,60 EUR

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,60 EUR. Bei 5,67 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 870 GoPro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2022 auf bis zu 8,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,97 Prozent.

Am 03.11.2022 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 305,13 USD – eine Minderung von 3,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 316,67 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte GoPro am 02.02.2023 vorlegen. GoPro dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,425 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

