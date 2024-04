GoPro Aktie News: GoPro fällt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1,76 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 1,76 USD. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,74 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,78 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 33.701 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 153,28 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

GoPro ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,02 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,42 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 321,02 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können GoPro-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,104 USD je GoPro-Aktie belaufen.

