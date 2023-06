GoPro Aktie News: GoPro am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 3,85 EUR.

Das Papier von GoPro gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 3,85 EUR abwärts. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 3,85 EUR. Bei 3,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.500 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Gewinne von 76,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 3,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,11 Prozent.

Am 09.05.2023 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 174,72 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 216,71 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,140 USD je Aktie belaufen.

