GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,26 USD.

Das Papier von GoPro legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 4,26 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 4,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,21 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 289.010 Stück gehandelt.

Am 11.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,91 USD. 62,40 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 11,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 09.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro 0,09 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,37 Prozent auf 174,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216,71 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,140 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie sackt an der NASDAQ ab: GoPro enttäuscht mit höherem Verlust

Ausblick: GoPro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor