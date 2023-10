GoPro Aktie News: GoPro verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von GoPro. Bei der GoPro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 2,31 EUR.

Mit einem Kurs von 2,31 EUR zeigte sich die GoPro-Aktie im BMN-Handel um 09:13 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 2,31 EUR zu. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 2,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,31 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 36 GoPro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,00 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,57 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 03.08.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 241,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,69 USD US-Dollar umgesetzt.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 USD je GoPro-Aktie belaufen.

