GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag schwächer

Die GoPro-Aktie notierte um 04:22 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 5,51 EUR. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 5,51 EUR. Bei 5,51 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.

Bei 8,78 EUR erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,63 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GoPro ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,64 Prozent auf 305,13 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 316,67 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte GoPro die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,425 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

