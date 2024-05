GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

GoPro im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,53 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,53 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 1,55 USD. Bei 1,53 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.191 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 65,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,47 USD. Dieser Wert wurde am 24.05.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,61 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.05.2024 hat GoPro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 155,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 174,72 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD je GoPro-Aktie.

