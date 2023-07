GoPro Aktie News: GoPro am Vormittag in Rot

So bewegt sich GoPro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 3,67 EUR ab.

Die Aktie verlor um 08:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,67 EUR. Die GoPro-Aktie sank bis auf 3,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,67 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 180 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 84,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 3,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,71 Prozent.

GoPro gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 174,72 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 216,71 USD umgesetzt worden waren.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,127 USD je GoPro-Aktie.

