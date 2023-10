GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,42 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die GoPro-Aktie wies um 11:38 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,42 USD abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.004 GoPro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 6,57 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 171,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 USD am 28.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 03.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls 0,08 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 241,02 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250,69 USD umgesetzt worden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,190 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial

GoPro-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: GoPro schreibt rote Zahlen