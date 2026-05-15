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Gordon Schnieder soll zum Ministerpräsidenten gewählt werden

18.05.26 05:49 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Acht Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz soll an diesem Montag (ab 12.00 Uhr) CDU-Landeschef Gordon Schnieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. CDU und SPD haben sich auf eine Große Koalition geeinigt - die erste in Rheinland-Pfalz überhaupt. Mit Schnieder stellt die CDU nach 35 Jahren SPD erstmals wieder den Regierungschef.

CDU und SPD haben im Landtag zusammen 71 Stimmen und damit 18 mehr als für die Wahl Schnieders gebraucht werden. Größte Oppositionspartei ist die AfD mit 24 Sitzen, gefolgt von den Grünen mit 10. Weitere Fraktionen sind nicht mehr im Landtag vertreten.

Die CDU war bei der Landtagswahl mit 31,0 Prozent der Stimmen stärkste Partei geworden. Die SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer landete mit 25,9 Prozent nur auf Platz zwei. Eine andere Regierungskoalition als eine Große Koalition war nicht möglich, weil die Grünen nicht stark genug geworden sind und CDU und SPD eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen./irs/DP/he