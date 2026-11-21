Gorilla Technology Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Gorilla Technology Group stellte am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz wurde auf 69,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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