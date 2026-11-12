Gossamer Bio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

12.11.26 06:35 Uhr

Gossamer Bio hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -16,800 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,4 Millionen USD – ein Plus von 189,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gossamer Bio 13,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net