Gouverneur von Kentucky: Opferzahl nach Tornados auf 74 gestiegen

MAYFIELD (dpa-AFX) - Nach den verheerenden Tornados im US-Bundesstaat Kentucky ist die Opferzahl auf mindestens 74 angestiegen. Es dürfte aber noch mehr Todesopfer geben, warnte Gouverneur Andy Beshear am Montag. Es würden noch mehr als 100 Menschen in Kentucky vermisst. Am Morgen hatten die Behörden noch von 60 Toten gesprochen.

Die Tornados hatten in der Nacht zu Samstag eine Kerzenfabrik im Ort Mayfield dem Erdboden gleichgemacht. Dort wurde wegen der Weihnachtszeit rund um die Uhr gearbeitet. Allein in der Fabrik seien acht Menschen ums Leben gekommen, sagte Gouverneur Beshear.

Die Tornados hatten in der Nacht zu Samstag schwere Schäden angerichtet. Nach Angaben Beshears schlug ein Tornado über eine Strecke von 227 Meilen (365 Kilometer) eine Schneise der Verwüstung, 200 Meilen davon in Kentucky. Auch aus anderen Bundesstaaten wurden wegen der heftigen Stürme schwere Schäden und Todesfälle gemeldet. Betroffen waren demnach auch Mississippi, Missouri, Arkansas, Illinois und Tennessee./jbz/DP/men