BP-Aktie gibt ab: Geschasster Chairman weist Darstellung seines Verhaltens zurück
Albert Manifold ist beim Ölmulti BP nach eigenen Angaben ohne eine Vorwarnung oder Erläuterung der Gründe seines Postens als Chairman enthoben worden.
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In einer Stellungnahme bestritt er zudem die Darstellung über sein angebliches Verhalten durch den Konzern. BP hatte Manifold am Dienstag mit sofortiger Wirkung abberufen, wobei das Board diesen Schritt mit Problemen im Zusammenhang mit Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten begründete.
"Ich bestreite die Darstellung meines Verhaltens voll und ganz und werde nicht zulassen, dass ein falsches Narrativ unwidersprochen bleibt", schreibt Manifold in einer per E-Mail versandten Erklärung.
Die BP-Aktie zeigt sich in London zeitweise 1,7 Prozent tiefer bei 5,20 Pfund.
Von Adam Whittaker
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