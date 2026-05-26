DAX25.339 +0,6%Est506.103 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6800 -1,5%Nas26.656 +1,2%Bitcoin65.156 ±0,0%Euro1,1643 +0,1%Öl96,57 -2,7%Gold4.495 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- SK hynix knackt Billionenmarke -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Infineon, Micron, Siemens Healthiners, Samsung im Fokus
Top News
Warum dein Bankberater dir keine ETFs empfiehlt - und was das für dein Vermögen bedeutet Warum dein Bankberater dir keine ETFs empfiehlt - und was das für dein Vermögen bedeutet
BP-Aktie gibt ab: Geschasster Chairman weist Darstellung seines Verhaltens zurück BP-Aktie gibt ab: Geschasster Chairman weist Darstellung seines Verhaltens zurück
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Governance-Standards

BP-Aktie gibt ab: Geschasster Chairman weist Darstellung seines Verhaltens zurück

27.05.26 10:36 Uhr
BP-Aktie fällt: Ex-Chairman wehrt sich gegen Vorwürfe | finanzen.net

Albert Manifold ist beim Ölmulti BP nach eigenen Angaben ohne eine Vorwarnung oder Erläuterung der Gründe seines Postens als Chairman enthoben worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,02 EUR -0,05 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In einer Stellungnahme bestritt er zudem die Darstellung über sein angebliches Verhalten durch den Konzern. BP hatte Manifold am Dienstag mit sofortiger Wirkung abberufen, wobei das Board diesen Schritt mit Problemen im Zusammenhang mit Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten begründete.

"Ich bestreite die Darstellung meines Verhaltens voll und ganz und werde nicht zulassen, dass ein falsches Narrativ unwidersprochen bleibt", schreibt Manifold in einer per E-Mail versandten Erklärung.

Die BP-Aktie zeigt sich in London zeitweise 1,7 Prozent tiefer bei 5,20 Pfund.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
26.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2026BP OverweightBarclays Capital
26.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
11.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.05.2026BP OverweightBarclays Capital
26.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
11.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026BP BuyUBS AG
29.04.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
21.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.04.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen