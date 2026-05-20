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GPT Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GPT Healthcare Limited Registered Shs
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GPT Healthcare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GPT Healthcare noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 INR in den Büchern gestanden.

GPT Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,15 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 6,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GPT Healthcare 4,73 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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