Alarmzeichen für NVIDIA-Aktie? GPU-Preise brechen innerhalb weniger Wochen ein

GPU-Preise

03:55

Der breite Halbleitermarkt erlebt 2026 einen außergewöhnlichen Lauf. NVIDIA, einst sein unangefochtener Taktgeber, bleibt dabei jedoch auffällig zurück.

• Die Preise für GPU-Rechenleistung fallen, während gleichzeitig die Kosten für Nutzer durch gestiegene KI-Ausgaben steigen, was zu einer Marktunsicherheit und einer KI-Pause bei Unternehmen führt.

• NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn schwächer als Semiconductor ETF

• Explodierende KI-Kosten zwangen Unternehmen zur Budgetbremse

• Preis für eine Stunde Rechenleistung fällt



Werbung

Chipsektor zieht davon, NVIDIA läuft hinterher

Jahrelang war NVIDIA das Epizentrum des KI-Booms an der Börse. Im Jahr 2026 haben nun jedoch andere übernommen. Der VanEck Semiconductor ETF, der einen breiten Korb von Halbleitertiteln abbildet, notiert seit Jahresbeginn deutlich zweistellig im Plus. Die NVIDIA-Aktie schaffte im gleichen Zeitraum nur ein Plus von rund fünf Prozent (Stand: Schlusskurs vom 07. Juli 2026). Das ist kein Einbruch, aber eine deutliche Entkopplung vom Rest des Sektors.

Die aktuelle Phase des KI-Infrastrukturaufbaus dreht sich zunehmend um Speicherchips und die Infrastruktur, die Prozessoren ergänzen und unterstützen. Davon profitieren vor allem Spezialisten wie Micron Technology, SK hynix und Sandisk, die in den vergangenen Monaten an der Börse stark zulegten. Sandisk operiert seit seiner Ausgliederung aus Western Digital im Jahr 2024 als eigenständiges Unternehmen. NVIDIA, das diese Verschiebung weder gesteuert noch aufgehalten hat, verliert damit seinen Status als alleiniger Performancemotor im Halbleitersegment.

GPU-Spotmarkt: Rechenpreise für den B200 unter Druck

Parallel zur relativen Kursschwäche der Aktie entsteht ein weiteres Bild am Markt für GPU-Rechenkapazität. Wie der US-Börsensender CNBC berichtet, gibt es mittlerweile eine Art Spotmarkt für Rechenleistung auf Chip-Ebene. Dort kletterte der Preis für eine Stunde Rechenleistung auf dem NVIDIA Blackwell 200, kurz B200, dem aktuellen Flaggschiff-Chip des Unternehmens, am 30. Mai auf ein Hoch von 6,11 US-Dollar je Stunde. Seitdem sank er laut dem Echtzeit-Preisportal Ornn kontinuierlich. Am 21. Juni waren es nur noch 4,22 US-Dollar je Stunde, ein Rückgang von rund 31 Prozent innerhalb von drei Wochen. Unabhängige Preisportale wie Beam Cloud und Spheron bestätigten Mitte Juni ebenfalls Spotpreise zwischen 2,12 und 3,93 US-Dollar je Stunde für B200-Kapazität, je nach Anbieter und Nutzungsmodell.

Werbung

Kostenexplosion treibt Kunden in die KI-Pause

Ein wesentlicher Treiber des Nachfragerückgangs auf dem GPU-Spotmarkt sind gestiegene Kosten auf Nutzerseite. Anthropic führte im Mai 2026 für bezahlte Claude-Abonnenten ein separates monatliches Kontingent für Agenten-Tools ein, das ab dem 15. Juni zu vollen API-Tarifen abgerechnet wird, wie das Technologieportal Kiss API berichtete. Das trifft Unternehmenskunden besonders hart, weil tokenbasierte Verbrauchspreise sich grundlegend anders verhalten als die klassischen Pauschallizenzen, an denen sich Finanzplanung traditionell orientiert.

Das bekannteste Beispiel dafür ist Uber. CTO Praveen Neppalli Naga bestätigte gegenüber dem Technologiemedium The Information, dass das Unternehmen sein gesamtes für 2026 geplantes KI-Budget bereits im April aufgebraucht hatte. Auslöser war die unkontrolliert schnelle Adoption von Anthropics Claude Code unter rund 5.000 Ingenieuren, die durch interne Bestenlisten gamifiziert worden war. Die Kosten stiegen auf 500 bis 2.000 US-Dollar pro Entwickler und Monat. Bloomberg berichtete anschließend, dass Uber daraufhin eine monatliche Ausgabenobergrenze von 1.500 US-Dollar je Mitarbeiter eingeführt habe.

Planungsunsicherheit prägt den gesamten Markt

Der Preisrückgang bei GPU-Rechenkapazität ist nicht allein ein Nachfragesignal, sondern auch Ausdruck einer tiefer liegenden Orientierungslosigkeit im Markt. "Viele Kunden wissen nicht, wie viel Rechenleistung sie im nächsten Jahr benötigen werden, und viele Anbieter wissen nicht, wie viele GPUs sie in welcher Kapazität bestellen sollen", erklärte Seoyoung Kim, Finanzprofessorin an der Universität Santa Clara, gegenüber CNBC. "Und die Hersteller wie NVIDIA wissen nicht, wie viel sie produzieren sollen." Diese dreifache Unsicherheit auf Kunden-, Anbieter- und Herstellerseite mache verlässliche Nachfrageprognosen strukturell schwierig und trägt nach Einschätzung der Wissenschaftlerin direkt zu Preisschwankungen bei.

Werbung

Google-SpaceX-Deal als Gegengewicht

Wer aus dem Preisrückgang einen Kollaps der GPU-Nachfrage ableitet, übersieht jedoch die andere Seite der Bilanz. Am 5. Juni 2026 schlossen Google und SpaceX einen Cloud-Dienstleistungsvertrag, dem zufolge Google von Oktober 2026 bis Juni 2029 monatlich 920 Millionen US-Dollar für KI-Rechenkapazität zahlt, insgesamt rund 30,4 Milliarden Dollar über die Laufzeit. Aus dem SEC-Filing, das SpaceX im Rahmen seiner Börsengangs-Vorbereitung veröffentlichte, geht hervor, dass die vereinbarte Kapazität rund 110.000 NVIDIA-GPUs sowie CPUs, Arbeitsspeicher und weitere Infrastrukturkomponenten umfasst. Google bezeichnete den Vertrag laut CNBC als kurzfristige Übergangslösung, um die Nachfrage nach seinen KI-Plattformen zu bedienen, die die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen habe.

Das Analysehaus RBC Capital Markets wertet den Deal als Beleg für NVIDIAs strukturelle Stärke. Die GPU-Mietvereinbarungen dürften die anhaltenden Sorgen zerstreuen, dass NVIDIA Marktanteile an anwendungsspezifische Schaltkreise verliert, schrieben die Analysten laut Börse Online. RBC sieht NVIDIA dadurch bis weit in das Jahr 2027 hinein gut abgesichert.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net