Grace Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Grace Therapeutics veröffentlichte am 18.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,470 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Grace Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Grace Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent