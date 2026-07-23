GrafTech International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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GrafTech International hat am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
GrafTech International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,400 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GrafTech International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 127,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 131,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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