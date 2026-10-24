GrafTech International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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GrafTech International präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GrafTech International ein EPS von -1,100 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,67 Prozent auf 140,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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