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Grand Cherokee

Stellantis-Aktie dennoch fester: Hunderttausende Jeeps wegen Airbag-Problemen zurückgerufen

29.05.26 13:44 Uhr
Stellantis-Aktie trotzt Rückruf: Hunderttausende Jeeps betroffen | finanzen.net

Die Stellantis-Tochter Chrysler beordert Jeeps in den USA zurück in die Werkstätten.

Werte in diesem Artikel
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Stellantis
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Es werden 419.000 Jeep Grand Cherokee wegen eines Softwareproblems zurückgerufen, durch das die Entfaltung von Seiten-Airbags bei einem Unfall verzögert werden kann.

Wie die Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte, sind bestimmte Jeep Grand Cherokee aus den Jahren 2022 bis 2026 und Jeep Grand Cherokee L-Modelle der Jahre 2023 bis 2025 betroffen.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 1,17 Prozent fester bei 7,087 Euro.

Von Dean Seal

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

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