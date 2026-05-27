Grand Cherokee

Die Stellantis-Tochter Chrysler beordert Jeeps in den USA zurück in die Werkstätten.

Es werden 419.000 Jeep Grand Cherokee wegen eines Softwareproblems zurückgerufen, durch das die Entfaltung von Seiten-Airbags bei einem Unfall verzögert werden kann.

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Wie die Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte, sind bestimmte Jeep Grand Cherokee aus den Jahren 2022 bis 2026 und Jeep Grand Cherokee L-Modelle der Jahre 2023 bis 2025 betroffen.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 1,17 Prozent fester bei 7,087 Euro.

Von Dean Seal

DOW JONES