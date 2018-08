Grand City Properties bestätigt nach gutem Halbjahr Ziele 2018

FRANKFURT (Dow Jones)--Grand City Properties hat im ersten Halbjahr dank guter Geschäftsentwicklung und Kostenkontrolle Einnahmen und Ergebnis gesteigert. Für das Gesamtjahr hat die Gesellschaft die Prognose bestätigt.

Die Miet- und Betriebseinnahmen stiegen in sechs Monaten um 12 Prozent auf 268 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte mit 13 Prozent auf 137 Millionen Euro noch etwas stärker. Die in der Immobilienbranche übliche operative Kennziffer FFO 1 wuchs um 16 Prozent auf 99 Millionen, wie das Luxemburger Unternehmen mitteilte. Unter dem Strich und nach Dritten verdiente die Grand City Properties SA 236 Millionen nach 192 Millionen Euro.

Das im MDAX notierte Unternehmen, das sich auf Investitionen in Immobilien in Deutschland spezialisiert hat, will 2018 einen FFO 1 von 196 Millionen bis 201 Millionen Euro erreichen. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen das operative Ergebnis um 11 Prozent auf 178 Millionen Euro erhöht.

