Grand City Properties legt weiter zu - Gewinnziel bestätigt
Werte in diesem Artikel
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Wohnraum hat der Aroundtown (Aroundtown SA)-Tochter (Aroundtown SA) Grand City Properties im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben. Trotz der Verkäufe von Immobilien kletterten die Nettomieterlöse in den ersten sechs Monaten um ein Prozent auf 212,8 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern (DAX) am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Der operative Gewinn (FFO1) legte ebenfalls um ein Prozent auf knapp 94,8 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen operativen Gewinn von 185 Millionen bis 195 Millionen Euro an.
Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen dank einer Aufwertung des Immobilienportfolios einen Gewinn von fast 210 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Grand City Properties noch einen Verlust von knapp 74 Millionen Euro wegen einer Abwertung des Immobilienbestands gemacht./mne/mis
