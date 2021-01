Grand City unterbreitet Rückkaufangeobt für bis zu 12,5 Mio Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Grand City Properties will bis zu 7,3 Prozent seiner ausstehenden Aktien zurückkaufen. Das MDAX-Unternehmen kündigte an, bis zu 12,5 Millionen eigene Aktien zu einem Kaufpreis in der Spanne von 20,00 bis 21,25 Euro je Stück zu erwerben. Damit könnte Grand City Properties SA bis zu knapp 266 Millionen Euro für den Rückkauf ausgeben. Die Andienungsfrist beginne am 29. Januar und werde voraussichtlich am 12. Februar enden. Die Aktie legt im frühen Handel um 2,5 Prozent auf 20,38 Euro zu.

January 28, 2021 03:47 ET (08:47 GMT)