Grandit A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Grandit A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Grandit A ebenfalls ein EPS von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 490,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 314,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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