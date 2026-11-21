Grangesberg Exploration lud am 19.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,92 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,420 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net