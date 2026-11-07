Granite Point Mortgage Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Granite Point Mortgage Trust präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,43 Prozent auf 21,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion Finanzen.net