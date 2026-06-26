Graphano Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Graphano Energy hat am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Graphano Energy hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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