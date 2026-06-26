DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.527 -0,3%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 SAP 716460 Infineon 623100 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Graphano Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Graphano Energy Ltd Registered Shs
0,07 EUR 0,01 EUR 21,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Graphano Energy hat am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Graphano Energy hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Graphano Energy Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen