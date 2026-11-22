Graphano Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Graphano Energy hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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