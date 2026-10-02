Graphene Manufacturing Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.10.26 06:35 Uhr

Graphene Manufacturing Group hat am 30.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 457,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,230 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Graphene Manufacturing Group ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Graphene Manufacturing Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,68 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 223,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,21 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net