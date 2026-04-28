DAX23.940 -0,3%Est505.803 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9900 +3,4%Nas24.664 -0,9%Bitcoin66.473 +2,0%Euro1,1700 -0,1%Öl114,8 +3,2%Gold4.566 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Meta-Aktie unbeeindruckt: Jugendschutz im Visier - Brüsseler Behörden drohen Mark Zuckerberg mit Sanktionen Meta-Aktie unbeeindruckt: Jugendschutz im Visier - Brüsseler Behörden drohen Mark Zuckerberg mit Sanktionen
Aktie mit Gewinnen: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht Aktie mit Gewinnen: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gratis-Strom für E-Autos? Strombörse EEX sieht neue Chancen

29.04.26 11:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
264,60 EUR -3,10 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Strompreise unter null Euro und zeitweise kostenloses Laden des Elektroautos: Solche Situationen treten in Deutschland inzwischen immer häufiger auf - und könnten nach Einschätzung der Energiebörse EEX künftig zum Alltag gehören. "Das ist kein Marktversagen oder irgend so was, ganz im Gegenteil, es ist ein gutes Preissignal, weil es Anreize für Flexibilität schafft", sagte EEX-Chef Peter Reitz bei der Präsentation der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 in Leipzig.

Warum Strompreise ins Negative fallen

Hintergrund ist der wachsende Anteil von Wind- und Solarstrom. Wird an sonnigen oder windreichen Tagen mehr Strom produziert als verbraucht, sinken die Preise an der Börse stark - manchmal sogar ins Negative. Für viele Verbraucher macht sich das bisher allerdings nur begrenzt bemerkbar. Profitieren können vor allem Haushalte mit dynamischen Tarifen, bei denen sich der Strompreis direkt am Markt orientiert.

"Als Privatperson habe ich mich am letzten Wochenende wirklich gefreut, dass ich wieder mal mein Auto umsonst geladen habe und tatsächlich dafür noch bezahlt wurde", sagte Reitz.

Langfristig könnten davon mehr Verbraucher profitieren - etwa durch intelligente Tarife oder neue Technologien wie große Batteriespeicher, wie sie derzeit etwa im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt gebaut werden und Strom aus Wind und Sonne zwischenspeichern sollen.

Wenn mehr Batteriespeicher gebaut werden, wird man laut Reitz "feststellen, dass es weniger negative Stunden geben wird". Gleichzeitig könnten die Preisschwankungen abnehmen und günstiger Strom häufiger genutzt werden. Entscheidend sei dabei das Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien und von Batteriespeichern.

EEX profitiert von mehr Handel

Die in Leipzig ansässige EEX organisiert den Handel mit Strom, Gas und CO2-Zertifikaten und gilt als größte Strombörse weltweit. Die Gruppe steigerte ihre Erlöse im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 737 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 17 Prozent auf 394 Millionen Euro zu. Treiber waren vor allem gestiegene Handelsvolumina - auch wegen größerer Unsicherheiten an den Energiemärkten.

Für das laufende Jahr plant die Börse neue Strom-Futures, also Termingeschäfte zur Absicherung von Strompreisen, etwa in Belgien und Japan, sowie zusätzliche Laufzeiten im Gashandel. Zudem soll der Handel mit Emissionszertifikaten ausgeweitet werden. Die EEX gehört zum Konzern Deutsche Börse./djj/DP/zb

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
08:26Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
28.04.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.04.2026Deutsche Börse BuyWarburg Research
28.04.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026Deutsche Börse OutperformOddo BHF
DatumRatingAnalyst
08:26Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
28.04.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.04.2026Deutsche Börse BuyWarburg Research
28.04.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026Deutsche Börse OutperformOddo BHF
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
11.03.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen