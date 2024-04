Gravierende Bedenken

Der Bergwerkskonzern Anglo American hat die milliardenschwere Offerte seines Branchenkollegen BHP wegen gravierender Bedenken ausgeschlagen.

Der Vorstoß des Minenriesen sei "opportunistisch" und sei nicht attraktiv für die Anglo American-Aktionäre. "Die vorgeschlagene Struktur ist zudem äußerst unattraktiv und führt zu erheblicher Unsicherheit und einem Risiko, das fast vollständig von Anglo American getragen wird", hieß es weiter in der am Freitag in London veröffentlichten Begründung von Anglo American.

BHP hatte am Vortag bestätigt, Mitte April mit einem entsprechenden Vorschlag an Anglo American herangetreten zu sein. Der Konzern würde in einem reinen Aktientauschgeschäft knapp 0,71 eigene Aktien je Anglo-American-Papier bieten. Damit würde der Bergbaukonzern mit rund 31 Milliarden britischen Pfund (36 Mrd Euro) bewertet. Voraussetzung des Angebots sei dabei, dass Anglo American zunächst seine südafrikanischen Geschäfte mit Platin und Eisenerz abspalte.

Die Beteiligungen an Anglo American Platinum und Kumba Iron Ore sollten dabei an die Aktionäre von Anglo American weitergereicht werden.

