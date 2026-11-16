Gravity öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gravity hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,06 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 138,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 100,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net