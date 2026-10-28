Gree Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Gree Electric hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gree Electric 1,26 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 36,87 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gree Electric 40,03 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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