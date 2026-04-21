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Heute im FokusDAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen schließen schwächer -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla im Fokus
Rüstungsproduktion kann laut Rheinmetall-Chef zügig steigen. Lufthansa streicht 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober. Salzgitter erhöht nach starkem Quartal Prognosen für Gesamtjahr. UnitedHealth übertrifft Prognosen. EVOTEC: Dynamik im Aktionärskreis durch Goldman Sachs. DHL bleibt gelassen bei Kerosinrisiken. ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft.
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