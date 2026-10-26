Green Landscaping: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Green Landscaping ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Green Landscaping die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,560 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Green Landscaping in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,79 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,61 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Green Landscaping
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Green Landscaping
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen