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Greenbrier Companies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Greenbrier Companies hat am 01.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenbrier Companies 1,86 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 577,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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