Greene Concepts vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

Greene Concepts lud am 07.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Greene Concepts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 13,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,86 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net