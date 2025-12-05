Greenestone Healthcare stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

06:35

Greenestone Healthcare ließ sich am 01.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Greenestone Healthcare die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 4,8 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Umsatz lag bei 18,76 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 211,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,02 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net