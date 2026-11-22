Greenheart Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Greenheart Gold hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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