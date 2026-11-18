Greenland Mines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Greenland Mines präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Greenland Mines ein Ergebnis je Aktie von -2,500 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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