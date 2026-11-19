Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 90,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greenlane A 0,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -51,520 USD je Aktie generiert.

Greenlane A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

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