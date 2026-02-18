DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.754 +0,6%Euro1,1789 ±0,0%Öl70,64 +0,5%Gold4.982 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert
Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Greenpeace: Acht staatenlose Tanker in der deutschen Ostsee

19.02.26 05:38 Uhr

ROSTOCK/HAMBURG (dpa-AFX) - Acht Tankschiffe ohne Flaggenzugehörigkeit haben nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace seit 15. Dezember vorigen Jahres deutsche Hoheitsgewässer unbehelligt durchfahren. Die staatenlosen Tanker seien in dem Zeitraum elfmal durch die deutsche Ostsee gefahren. Greenpeace warf der Bundesregierung in dem Zusammenhang Tatenlosigkeit vor.

Wer­bung

Es werde regelmäßig verpasst, flaggenlose Tanker der russischen Schattenflotte aufzubringen. Auch würden sie nicht an der Weiterfahrt gehindert. Dabei zeige ein neues Rechtsgutachten, das Greenpeace präsentierte, dass Behörden falsch geflaggte und damit nach Seerecht staatenlose Schiffe nach eigenem Ermessen kontrollieren, stoppen und festsetzen könnten.

Das geltende Völkerrecht stelle den Küstenstaaten ein differenziertes, aber keineswegs wirkungsloses Instrumentarium zur Verfügung. Dessen Reichweite hänge aber stark von der jeweiligen Meereszone sowie von der Einordnung des konkreten Verhaltens ab, heißt es in der 68-seitigen Studie.

Havarie hätte schwere Folgen für die Ostsee

Vorige Woche hatte Greenpeace eine datenbankgestützte Simulationsstudie des Helmholtz-Zentrums Hereon vorgestellt und dabei vor schwerwiegende Folgen gewarnt, sollte ein Öltanker der sogenannten russischen Schattenflotte auf seinem Kurs von Russland nach Westen in der Ostsee havarieren und Öl verlieren

Wer­bung

Dabei wurden acht verschiedene Unfallorte entlang der Tankerroute vom russischen Ölhafen Primorsk bis zum dänischen Skagen am Ausgang der Ostsee simuliert.

Das Helmholtz-Zentrum berechnete, wie sich 48.000 Tonnen Öl der Sorte "Ural Crude" an den unterschiedlichen Positionen über einen Zeitraum von 30 Tagen ausbreiten würden. Dazu wurden Strömungs- und Winddaten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie genutzt. Die Simulationen sind über eine interaktive Karte abrufbar./hr/DP/zb