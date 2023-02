Greenpeace droht Niederlanden mit Klage wegen Stickstoff-Ausstoß

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Im Konflikt um strengere Umweltauflagen für Bauern droht die Umweltorganisation Greenpeace der niederländischen Regierung mit dem Gang vor Gericht. Die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte müsse schnell Maßnahmen ergreifen, um den Stickstoff-Ausstoß in der Nähe von Naturgebieten drastisch zu senken, forderte die Organisation am Donnerstag in Amsterdam. Seit Jahren werden in den Niederlanden zu viele schädliche Stickstoffverbindungen wie Ammoniak ausgestoßen. Das Land verstößt damit gegen Naturschutzrichtlinien der EU. Viele Naturschutzgebiete sind geschädigt. Hauptverursacher ist die intensive Viehzucht.

Das höchste niederländische Gericht hatte 2019 entschieden, dass der Stickstoff-Ausstoß reduziert werden muss. Daraufhin hatte die Regierung angekündigt, den Stickstoff-Ausstoß bis 2030 um bis zu 50 Prozent zu verringern. Dies hatte im vergangenen Jahr zu wochenlangen gewalttätigen Protesten von Bauern geführt, die um ihre Existenz fürchten./ab/DP/jha