Greenpeace-Protest im Hafen Rotterdam gegen Tiefseebergbau

ROTTERDAM (dpa-AFX) - Aktivisten von Greenpeace haben am Freitag im Hafen von Rotterdam gegen den geplanten Abbau von Rohstoffen am Meeresgrund protestiert. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation befestigten sie an einem Schiff, das in Zukunft Metalle und seltene Erden in der Tiefsee abbauen soll, zwei Banner mit der Aufschrift "No Deep Sea Mining!" ("Kein Tiefseebergbau!"). Die beteiligten Greenpeace-Mitglieder seien mit Schlauchbooten zu dem Schiff "Hidden Gem" gefahren.

Die niederländischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu der Aktion. Im Rotterdamer Hafengebiet gab es in der Vergangenheit des Öfteren ähnliche Greenpeace-Aktionen.

"In den Tiefen der Meere herrscht eine weitgehend unergründete Artenvielfalt, die wir erhalten müssen", sagte Greenpeace-Experte Manfred Santen laut der Mitteilung. "Die Tiefsee muss vor der Rohstoffgier geschützt werden." Die Organisation verwies darauf, dass die neue deutsche Bundesregierung den Schutz der Artenvielfalt als eines der zentralen Zukunftsfelder im Koalitionsvertrag benannt habe. Greenpeace fordere daher von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne), sich auf internationaler Ebene dafür einzusetzen, dass der geplante Tiefseebergbau nicht Realität wird./pau/DP/stw